Крутой поделился архивным фото с Ротару в честь ее 72-летия

София Ротару долгое время не выступала в России, но недавно стало известно, что в этом году она возобновит концерты в нашей стране. Артистка в конце августа выступит на фестивале «Новая волна» в Сочи. А пока она наслаждается отдыхом вместе с семьей в Ялте. Именно там звезда и решила отметить важную дату.

7 августа ей исполнилось 72 года. День рождения она празднует в семейном кругу: с сыном Русланом и внуками Анатолием и Софией.

Одним из первых поздравил именинницу Игорь Крутой, который сам недавно устроил вечеринку в Турции по случаю своего юбилея. Композитор опубликовал архивное фото с артисткой. В кадре он позирует с небольшой, но все же шевелюрой на голове, обнимая Ротару, облаченную в блестящее синее платье и джинсовку.

«Сонечка, дорогая, с днём рождения!!! Здоровья, аншлагов, счастья твоей замечательной семье и Любви!», — обратился к певице Крутой.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что с годами София Михайловна совершенно не изменилась. «Ваау, какая красота. Я в восторге от Софии Ротару», «Долгих лет и творческих успехов! Несравненная», «Такие классные», «Все еще такая же молодая», — прокомментировали пост подписчики. Написал теплые слова имениннице также Николай Басков.

Напомним, что 18-летняя внучка Ротару строит модельную карьеру, но не исключает, что пойдет по стопам бабушки и станет певицей. Зимой она выпустил свой трек, который оценила даже ее знаменитая родственница. Поклонники не раз подмечали, что девушка растет копией Софии Михайловны.

А какая песня Ротару у вас любимая?