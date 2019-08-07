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Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне

Отрывок из композиции опубликовал в своем блоге один из чиновников республики.

Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне
Вилли Токарев Фото: globallookpress.com

Несколько дней назад российский музыкальный мир поразила новость – ушел из жизни исполнитель Вилли Токарев. Шансонье было 84 года. Он скончался в столичном медицинском учреждении. Причиной гибели стала продолжительная болезнь. Певец боролся с онкологией несколько лет.

За десятилетия успешной карьеры Токарев в своих песнях обращался ко многим темам. Одну из последних композиций он посвятил Чечне, в частности руководителю республики Рамзану Кадырову, сообщает портал «360».

Отрывок из этой песни опубликовал в своем блоге министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Чиновник признался, что не был большим поклонником творчества Токарева. Но в юности все же слушал его некоторые композиции и всегда восхищался неиссякаемой энергией исполнителя.

Причем, песню чиновнику недавно прислала супруга артиста. Это произошло через несколько мгновений после того, как сердце шансонье перестало биться.

Напомним, назвали дату похорон Токарева. По словам его сына, это произойдет 9 августа на Троекуровском кладбище. Ранее была информация, что церемония состоится раньше – 7 августа, но затем эти сведения опровергли.

Какие композиции исполнителя вам по душе больше всего? Расскажите в комментариях.

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Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне
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