«Рыжий шерстяной актер»: Тарханова опубликовала видео с лисой

Актриса впервые узнала, что эти животные могут быть домашними.

35-летняя звезда российского кино Глафира Тарханова работает на съемочной площадке не только с профессиональными актерами. На этот раз ее коллегой по цеху стал лис.

Видео с пушистым красавцем актриса выложила в свой блог. Она подписала кадры: «Лис домашний необыкновенный! Рыжий шерстяной актер! Как вам?». Естественно, что многие подписчики пришли в восторг от увиденного.

Действительно очаровательное животное спокойно сидело на ручках Глафиры, позволяло себя гладить и бесконечно целовать. Кинозвезда буквально прилипла к четвероногому. Актриса призналась, что раньше не слышала о домашних лисах, полагая, что они бывают только дикими. Оказалось, что лисе всего 4 месяца и это мальчик.

«Он добряк и снимается в кино. Такие тоже актеры бывают! Хотите домашнюю лису?» — обратилась она к человеку за кадром.

Удивительно, но собеседник Тархановой почему-то не пожелал заводить лисицу.

Ранее мы писали, что Глафира Тарханова не только успешная киноактриса, но и многодетная мать. У нее и мужа, актера Алексея Фадеева, четверо сыновей: Корней родился в 2008-м году, Ермолай — в 2010-м, Гордей — в 2012-м и Никифор — в 2017-м.