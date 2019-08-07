ЗВЕЗДЫ

Пляжная модница: Утяшева показала фигуру в купальнике телесного цвета

Телеведущая отдыхает с семьей в теплых краях.

Пляжная модница: Утяшева показала фигуру в купальнике телесного цвета
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com

Ляйсан Утяшева этим летом много путешествует. Она успела побывать в Сочи, где провела мастер-класс по фитнесу в горах, а также телеведущая снялась в новых выпусках шоу «Танцы», новый сезон которого стартует в конце августа. После этого спортсменка со спокойной душой уехала отдыхать в теплые края с мужем Павлом Волей и детьми: шестилетним Робертом и четырехлетней Софией.

В соцсети Ляйсан поделилась небольшим роликом, показав, как они наслаждаются отдыхом. Малыши в основном купаются и играют, а родители балуют себя изысканными блюдами и релаксируют. Похоже, что в отпуске телеведущей совершенно не хочется сидеть в интернете, поэтому она редко постит снимки. Однако бывшая спортсменка все же опубликовала фото, на котором позирует в купальнике. Селфи звезда сделала в ванной комнате у зеркала.

В кадре Утяшева позирует в купальнике телесного цвета бренда Eres. Образ она дополнила рубашкой в тон марки Fendi и черными солнцезащитными очками. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Стоит отметить, что она много работает над собой, чтобы так выглядеть. Ляйсан делает зарядку по утрам. Не так давно она показала эффективные упражнения на ягодицы и ноги. Даже на отдыхе спортсменка уделяет хотя бы несколько минут тренировкам.

Ляйсан Утяшева вкупальнике. фото
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Напомним, что не так давно Утяшева впервые за долгое время сменила имидж. Она стала блондинкой. Многие поклонники отметили, что такой цвет очень ей идет, но нашлись и те, кто раскритиковал преображение артистки, заявив, что она стала выглядеть старше. Сама телеведущая призвала девушек не бояться меняться и экспериментировать.

А вам нравится фигура Ляйсан?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные семьиЛяйсан УтяшеваФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пляжная модница: Утяшева показала фигуру в купальнике телесного цвета
Интересно?
Поделись с друзьями: