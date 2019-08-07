Пляжная модница: Утяшева показала фигуру в купальнике телесного цвета

Ляйсан Утяшева этим летом много путешествует. Она успела побывать в Сочи, где провела мастер-класс по фитнесу в горах, а также телеведущая снялась в новых выпусках шоу «Танцы», новый сезон которого стартует в конце августа. После этого спортсменка со спокойной душой уехала отдыхать в теплые края с мужем Павлом Волей и детьми: шестилетним Робертом и четырехлетней Софией.

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В соцсети Ляйсан поделилась небольшим роликом, показав, как они наслаждаются отдыхом. Малыши в основном купаются и играют, а родители балуют себя изысканными блюдами и релаксируют. Похоже, что в отпуске телеведущей совершенно не хочется сидеть в интернете, поэтому она редко постит снимки. Однако бывшая спортсменка все же опубликовала фото, на котором позирует в купальнике. Селфи звезда сделала в ванной комнате у зеркала.

В кадре Утяшева позирует в купальнике телесного цвета бренда Eres. Образ она дополнила рубашкой в тон марки Fendi и черными солнцезащитными очками. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Стоит отметить, что она много работает над собой, чтобы так выглядеть. Ляйсан делает зарядку по утрам. Не так давно она показала эффективные упражнения на ягодицы и ноги. Даже на отдыхе спортсменка уделяет хотя бы несколько минут тренировкам.

Напомним, что не так давно Утяшева впервые за долгое время сменила имидж. Она стала блондинкой. Многие поклонники отметили, что такой цвет очень ей идет, но нашлись и те, кто раскритиковал преображение артистки, заявив, что она стала выглядеть старше. Сама телеведущая призвала девушек не бояться меняться и экспериментировать.

А вам нравится фигура Ляйсан?