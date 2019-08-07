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Жена Крутого поделилась снимком с Вербер, где бизнесвумен с рюмочкой

Фэшн-директор ЦУМа гуляла на юбилее ее супруга, которому исполнилось 65 лет.

Жена Крутого поделилась снимком с Вербер, где бизнесвумен с рюмочкой
Жена Крутого показала последний снимок с Вербер/globallookpress.com

Супруга композитора Игоря Крутого Ольга на своей страничке в Instagram опубликовала снимок, на котором она находится в компании фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая внезапно скончалась 6 августа в Италии.

Снимок был сделан на юбилее Игоря Крутого в турецком Бодруме. Именно там композитор на широкую ногу отмечал 65-летие несколько дней назад. Естественно, что он пригласил и свою давнюю подругу Аллу Вербер. Надо сказать, что на кадре бизнесвумен с рюмочкой. Не исключено, что она употребляла на юбилее спиртные напитки.

«Мое последнее фото с Аллой Вербер… Не хочу верить, ушла из жизни необыкновенная женщина, но осталась в моем сердце навсегда», — заявила Ольга Крутая, которая, как и многие звезды шоу-бизнеса в эти дни просто убита горем.

Напомним, что не так давно Алла Вербер приходила в гости к Алле Довлатовой на «Русское радио». В эфире ее шоу она рассказывала, что спит не больше пяти часов в сутки. При этом женщина искала себе помощника. Судя по всему, ей было уже тяжело в одиночку нести весь груз ответственности и решать все дела.

Алла Вербер много лет страдала раком крови. Она мужественно противостояла болезни. Скончалась же она от инфаркта.

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Жена Крутого поделилась снимком с Вербер, где бизнесвумен с рюмочкой
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