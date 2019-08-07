«Моя копия»: Колисниченко впервые показала лицо сына

Екатерина Колисниченко в феврале этого года сообщила, что беременна. Бывшая участница долгоиграющего телепроекта «Дом-2» продемонстрировала округлившийся живот во время поездки в Париж с возлюбленным.

9 июля на свет появился ее сын. Мальчику родители дали необычное имя — Савва. По словам девушки, роды прошли без осложнений, но были крайне болезненными. Эпидуральную анестезию ей делать уже было поздно, хоть схватки и стали невыносимыми.

Когда Екатерина взяла на руки малыша, то сразу забыла обо всем плохом. Вот уже месяц она наслаждается новым статусом. Дома супруги установили современную круглую кроватку, По словам девушки, иногда сын спит по пять часов, порой не дает никому выспаться, прося покушать криками. Колисниченко не скрывает, что ей помогает приглядывать за ребенком ее мама. А так как наследнику уже исполнился месяц, она показала его лицо.

На новом фото Катя идет по комнате в белом домашнем пеньюаре и несет на руках малыша. Кадр был сделан сразу после того, как Савву искупали. «На кого похож наш малыш? По некоторым данным — моя копия (до операции). Другие источники утверждают, что:Верхняя часть моськи — папа, нижняя — мама», — написала она.

Поклонники отметили, что рассуждать им сложно, так как мужа девушки они не видели. «Рано ещё рассуждать, думаю на папу. В любом случае красавчик будет с такой мамулей», «Прикольно так спрашивать. Когда не видели твоего мужа», «Судя по фотографии, то копия папы. Тоже скрывает лицо», «Какой классный малыш, мне тоже кажется что верхняя часть папина!», — прокомментировали пост подписчики.

А вы как считаете, на кого похож сын Колисниченко?