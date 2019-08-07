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«Мы познакомились на скачках»: Довлатова поделилась воспоминаниями о Вербер

Популярная ведущая сама подошла к фэшн-директору ЦУМа и первая завела беседу.

«Мы познакомились на скачках»: Довлатова поделилась воспоминаниями о Вербер
Алла Довлатова/instagram.com/alla_dovlatova/

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала в своем блоге, как она познакомилась с ушедшей из жизни 6 августа Аллой Вербер. Это было на скачках «Гран-при Радио Monte Carlo» 15 июня этого года.

Довлатова призналась, что еще до личного знакомства с бизнесвумен, она много лет восхищалась ее деятельностью и очень уважала.

«Увидев ее за столиком, я подошла и пригласила на эфир. Алла с удовольствием согласилась», — написала она.

21 июля Довлатова открыла ленту в Instagram и увидела, что Вербер вернулась в Москву из долгой деловой поездки по Европе. Сразу же написала ей сообщение и напомнила о своем приглашении. Уже 26 июля две звезды встретились в студии «Русского радио».

«Для меня эта встреча была потрясением! При личном общении с Аллой в нее невозможно не влюбиться! Мне не хотелось с ней расставаться, столько тепла, любви и света от нее исходило! Я попросила о следующем интервью и мы договорились на октябрь… А вчера Аллы не стало…» — сказала Алла Довлатова.

Вербер пожаловалась в эфире, что работает почти круглосуточно, посвящая сну не более пяти часов в сутки. Известно,  в последние годы женщина боролась с раком крови и ей так хотелось успеть все сделать…

Напомним, 61-летняя бизнесвумен умерла в Италии от инфаркта.

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«Мы познакомились на скачках»: Довлатова поделилась воспоминаниями о Вербер
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