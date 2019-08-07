Дакота показала дизайнерский ремонт детской комнаты

Рита Дакота год назад развелась с Владом Соколовским. Она узнала, что муж ей изменял на протяжении всех их отношений. Предательство самого близкого человека девушка смогла пережить благодаря подругам и дочери Мии.

Теперь певица уже не держит зла и обид на Влада. Они видятся и поддерживают дружескую связь. Артистка не раз отмечала, что экс-супруг повел себя как настоящий мужчина, оставив квартиру в Москве, за которую они выплачивали ипотеку вместе, их наследнице.

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Уже не первый месяц Рита рассказывает поклонникам, как идет ремонт в их с Мией квартире. Она периодически советуется с подписчиками, когда, к примеру, не знает, какие обои или паркет выбрать в магазине. Пока певица с ребенком живет в съемном жилье. По словам девушки, в свою квартиру они переедут не раньше марта будущего года, поэтому она решила облагородить и создать уют там, где она живет сейчас.

Дакота обратилась в компанию с демократичными ценами и они за 11 дней создали дизайн детской комнаты и спальни. «К нам приехал замерщик, заполнил бриф, потом мы были на связи с дизайнером (которая учла наши пожелания о бюджете, скоро переезжаем в новый дом, и это по сути временный вариант). Мы супер-оперативно все решили в вотсапе и за 11 рабочих дней проект был полностью готов», — рассказала артистка.

Она показала, как в итоге все будет выглядеть. Спальню Рита планирует сделать в бежевых тонах, положить светлый паркет. В углу будет стоять большая, но простая по дизайну кровать, а рядом установят удобное кресло. В этой же комнате будет стоять пеленальный столик.

А вот в детской часть стен будет покрашен в белый цвет. Одна сторона будет полностью бирюзовой, противоположная с рисунками. Белая кроватка будет стоять в углу, рядом с ней повесят ночник в виде луны и облаков. Также там будет комод, шкаф с полками, зона для игр и вигвам. Поклонники отметили, что все выглядит очень уютно. Они уверены, что Мии понравится ее «мини-Нарния».

А вам нравится такой дизайн детской?