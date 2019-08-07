Маркл схитрила во время празднования собственной беременности

Зимняя вечеринка в Нью-Йорке обошлась герцогине в £300 тысяч или 24 миллиона рублей.

Накануне стали известны новые подробности вечеринки Baby shower, которую устроила супруга принца Гарри, Меган Маркл еще прошлой зимой. Торжество в честь будущего малыша состоялось в США.

В силу того, что на тот момент экс-актриса уже была частью королевской семьи, за каждым ее шагом тщательно следили правоохранители. И спустя несколько месяцев Госдепартамент обнародовал отчет о ее визите на родину, пишет Mirror.

Супруга принца Гарри пошла на хитрость, чтобы вечеринку осветили в медиа по всем правилам «звезд A-list» (знаменитости первой величины). К примеру, она решила покинуть пятизвездочный отель в Нью-Йорке не через парадный вход и воспользовалась другой дверью. Она хотела создать у прессы и прохожих впечатление, что старается не привлекать излишнее внимание.

Но проскочить незаметно у Маркл не вышло – журналисты уже заранее знали почти о каждом ее шаге. Так герцогиня Сассекская сумела насладиться вниманием прессы и смогла избежать обвинений в нескромности. Правда, из-за ее решения правоохранителям пришлось быстро перемещать автомобили с одного места на другое.

Кстати, эта хитрость вовсе не единственная, на которую пошла Маркл во время вечеринки. В последний момент супруга принца Гарри поменяла маршрут по городу, а также рестораны для праздника. Однако и об этом журналистам было известно. Поэтому тайного торжества в честь будущего наследника не получилось.

Добавим, на традиционной вечеринке присутствовали друзья Маркл, среди которых жена Джорджа Клуни Амаль, теннисистка Серена Уильямс и другие. Праздник получился по-настоящему дорогим – на его организацию потратили без малого 24 миллиона рублей.

Напомним, в начале мая текущего года принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. У них родился мальчик, которому дали имя Арчи.