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Собчак стала «фанатом бани» вслед за Волочковой

Светская львица приобщает к банным процедурам маленького сына.

Собчак стала «фанатом бани» вслед за Волочковой
Ксения Собчак полюбила баню. Фото: globallookpress.com

Ксения Собчак продолжает отдыхать на Сардинии вместе с сыном. Маленький Платон подрастает, и звездная мама понемногу начинает приобщать ребенка к взрослой жизни.

На отдыхе светская львица впервые отвела наследника в баню, а видео из сауны разместила в Instagram. В ролике мальчик сидит в банной шапочке, глядя в большое окно. Мужчина с вениками в обеих руках аккуратно постукивает по плечам и ногам малыша. Видно, что происходящее очень удивляет сына Ксении.

«Баня с лучшим видом на свете и лучшим банщиком. Удивительно, но в жару пойти в баню и потом в море – это прям удовольствие. Или просто я фанат бани?» – рассуждает телеведущая.

Напомним, страстной поклонницей бани давно является и Анастасия Волочкова. В подмосковном особняке, где проживает балерина, оборудована сауна, где она любит попариться, чтобы потом окунуться в установленную во дворе купель. При этом в холодное время года знаменитость не останавливает ни мороз, ни замерзшая в емкости вода.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Анастасия даже восстанавливает в бане здоровье после травм, полученных на тренировках.

«Стараюсь восстанавливаться массажем, русской баней, ледяной купелью», – призналась Волочкова.

А вы любите париться в бане?

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Анастасия ВолочковабаняКсения СобчакКсения Собчак последние новостисын Ксении Собчак

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Собчак стала «фанатом бани» вслед за Волочковой
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