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«Хороший знак!»: Волочкова поделилась историей голубиной любви

Счастливую пернатую парочку балерина сняла на отдыхе в Греции.

«Хороший знак!»: Волочкова поделилась историей голубиной любви
Анастасия Волочкова/ globallookpress.com

Анастасия Волочкова на отдыхе в Греции сняла на видео настоящее чудо природы. Прямо на балконе ее гостиничного номера парочка голубей свила семейное гнездышко.

Балерина как раз поймала тот момент, когда самец летел с веточкой к любимой голубке, которая, судя по всему, уже высиживала яйца.

Голубь вьет гнездо на балконе Волочковой. Фото
Голубь вьет гнездо на балконе Волочковой/ скриншот видео из сторис instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

«Какая прелесть! Это мне счастливый знак! Ладно, котики, мы вас не трогаем!» — восторженно сказала звезда российской сцены.

За кадром она попросила горничную, которая пришла к ней в номер не убираться на балконе, чтобы не мешать птицам. Видео артистка выложила в сторис Instagram.

Голубка высиживает яйца на балконе Волочковой. Фото
Голубка высиживает яйца на балконе Волочковой/ скриншот видео из сторис instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Напомним, после успешной премьеры театрально-циркового проекта «Балерина в зазеркалье цирка», Анастасия Волочкова взяла небольшой отпуск, чтобы отдохнуть на Средиземном море в Греции. Артистка искренне радовалась солнцу и возможности позагорать, однако обилием фото в купальниках вызвала волну критики у подписчиков. Из-за чего даже решила отключить комментарии к своим постам. Немного восстановившись, Волочкова вновь принялась за тренировки, невзирая на разболевшуюся ногу.  Не забыла балерина и про папу, которого поздравила с днем рождения с помощью видеопослания в Instagram.

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«Хороший знак!»: Волочкова поделилась историей голубиной любви
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