Караулова постеснялась показать себя во всей красе на снимке топлес

Певица Юлианна Караулова в Instagram разместила достаточно откровенный снимок со своего отдыха на Мальдивах. Звезда наслаждается красотами на острове уже несколько недель. На новой фотографии она запечатлена в бассейне. Певица любуется красивыми пейзажами. На снимке звезда топлес. Правда, полностью свои прелести она показать не решилась. Исполнительница закрасила часть опубликованного снимка.

Впрочем, пользователи все равно пришли в полный восторг. Многие отметили, что звезда отлично выглядит. У нее нет ни грамма лишнего веса. «Красота и доброта в одном фото. Таких людей, как вы, Юлианна, очень мало в российском шоу-бизнесе», — заявил один из пользователей.

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Отметим, что ранее на другой снимок Юлианны Карауловой отреагировал 65-летний композитор Игорь Крутой. На том кадре она стояла в бикини на фоне океана. Он процитировал в комментариях слова из песни Александра Серова «Ты меня любишь». «Узнанный мною вечный сюжет роденовский», — оставил Игорь Крутой подпись. Певица тут же ответила: «Именно это я имела в виду».

Добавим, что Юлианна Караулова не в первый раз публикует в соцсетях достаточно откровенные снимки. Ранее она радовала своих поклонников снимком топлес с отдыха в Турции. Тогда звезда также собрала много восторженных комментариев от подписчиков.