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Караулова постеснялась показать себя во всей красе на снимке топлес

Певица закрасила некоторые части тела на фотографии.

Караулова постеснялась показать себя во всей красе на снимке топлес
Караулова порадовала фанатов снимком топлес/globallookpress.com

Певица Юлианна Караулова в Instagram разместила достаточно откровенный снимок со своего отдыха на Мальдивах. Звезда наслаждается красотами на острове уже несколько недель. На новой фотографии она запечатлена в бассейне. Певица любуется красивыми пейзажами. На снимке звезда топлес. Правда, полностью свои прелести она показать не решилась. Исполнительница закрасила часть опубликованного снимка.

Впрочем, пользователи все равно пришли в полный восторг. Многие отметили, что звезда отлично выглядит. У нее нет ни грамма лишнего веса. «Красота и доброта в одном фото. Таких людей, как вы, Юлианна, очень мало в российском шоу-бизнесе», — заявил один из пользователей.

Отметим, что ранее на другой снимок Юлианны Карауловой отреагировал 65-летний композитор Игорь Крутой. На том кадре она стояла в бикини на фоне океана. Он процитировал в комментариях слова из песни Александра Серова «Ты меня любишь». «Узнанный мною вечный сюжет роденовский», — оставил Игорь Крутой подпись. Певица тут же ответила: «Именно это я имела в виду».

Добавим, что Юлианна Караулова не в первый раз публикует в соцсетях достаточно откровенные снимки. Ранее она радовала своих поклонников снимком топлес с отдыха в Турции. Тогда звезда также собрала много восторженных комментариев от подписчиков.

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Игорь КрутойМальдивыоткровенный снимокснимок топлесТурцияЮлиана КарауловаЮлианна Караулова

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Караулова постеснялась показать себя во всей красе на снимке топлес
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