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Звезде «Холостяка» Клюкиной прописали безглютеновую диету

Девушка вынуждена постоянно брать с собой контейнеры с полезной пищей.

Звезде «Холостяка» Клюкиной прописали безглютеновую диету
Дарья Клюкина/instagram.com/klyukina_d/?hl=ru

Победительница телевизионного шоу «Холостяк» Дарья Клюкина призналась своим подписчикам в блоге, что вынуждена питаться безглютеновой и безлактозной едой.

На видео, которое девушка выложила в Instagram, она продемонстрировала специальную сумку-холодильник, в котором приносит еду на работу. Из него она достала контейнер с ягодой, печеной тыквой и рыбой, приготовленной на пару.

Бывшая «невеста» Егора Крида написала: «Диета прописана моим врачом! Здесь есть много овощей, фруктов, рыбы и мяса. Исключены глютен и молочка».

Известно, что безглютеновую и безлактозную диету прописывают людям с желудочно-кишечными проблемами.

Еда Клюкиной. Фото
Еда Клюкиной/instagram.com/klyukina_d/?hl=ru

Ранее Teleprogramma.pro сообщала, что Дарья после участия в шоу никак не могла расстаться с лишним весом (она набрала на телепроекте около 7 кг). Вернуться в форму ей помог активный образ жизни, модель уверяет, что специальных диет она не придерживалась.

Сейчас телезвезда отлично выглядит и собирается выйти замуж за топ-менеджера «Газпрома» Владимира Чопова. В Париже она уже приобрела свадебное платье.

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Звезде «Холостяка» Клюкиной прописали безглютеновую диету
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