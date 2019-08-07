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Буйнов вспомнил слова Вербер о том, что она не собирается умирать

По словам музыканта, Алла была самой влиятельной женщиной в России в мире моды.

Буйнов вспомнил слова Вербер о том, что она не собирается умирать
Буйнов опечален смертью Вербер/globallookpress.com

Музыкант Александр Буйнов в Instagram оставил трогательный пост, который посвятил фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер. 61-летняя женщина скончалась на отдыхе в Италии. Причиной смерти стал инфаркт. По словам Буйнова, бизнесвумен всю жизнь летала и бегала по всему миру. Она выбирала все самое лучшее для российской фэшн-индустрии.

Буйнов считает, что Алла Вербер была красивой женщиной с удивительно тонким вкусом. Люди, попадая под ее обаяние, растворялись в них. Музыкант отметил, что у женщины была прекрасная школа за плечами. Она смогла дорасти до должности директора ЦУМа.

«Эта женщина действительно self made — сделала себя сама! И когда семья осталась без отца, стала опорой для всех. Аллу считали самой влиятельной в мире моды в России! Когда-то она заявила, что не собирается выходить на пенсию и умирать, хочет поработать еще лет двадцать пять, посмотреть, как взрослеют ее внуки… Судьба распорядилась иначе. Покойся с миром, светлая душа!» — заметил Александр Буйнов.

Отметим, что смерть Аллы Вербер потрясла многих российских звезд шоу-бизнеса. Женщина недавно была на юбилее композитора Игоря Крутого, которому исполнилось 65 лет. У нее было прекрасное настроение и на здоровье она не жаловалась.

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Буйнов вспомнил слова Вербер о том, что она не собирается умирать
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