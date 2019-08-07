Калашникова о внезапной смерти Вербер: «Мы не узнаем правды»

Известие о смерти 61-летней бизнесвумен Аллы Вербер застало всех врасплох. Как выяснилось, ей стало плохо после посещения ресторана на отдыхе в Италии. Женщина была госпитализирована в местную больницу, но спасти ее не удалось. У нее был диагностирован анафилактический шок. Причиной смерти называют инфаркт.

Вербер дружила со многими модельерами, артистами и просто известными людьми. Все они были шокированы известием о ее внезапной смерти. Фэшн-директор ЦУМа никогда не жаловалась на здоровье. Только теперь стало известно, что она долгое время боролась с раком и дважды за последний год лечила воспаление легких. Известная модель Анна Калашникова в своей колонке для Teleprogramma.pro отметила, что ситуация с Аллой Константиновной напомнила ей Юлию Началову, которая тоже всегда была жизнерадостной и молчала о своих проблемах. Девушка боролась с подагрой, но умерла от сепсиса в марте этого года.

«Мы не узнаем правды, пока нам ее не донесут из близкого окружения. Знаете, как правило, сильные и успешные люди не имеют привычки говорить о своих болезнях и жаловаться на жизнь. Это одна из черт, которая отличает их — всегда быть сильными», — высказалась Анна.

По словам артистки, многие знаменитости работают на износ, постоянно движутся в бешеном ритме, забывая о том, что себя надо беречь. «Очень хочу пожелать всем нам быть со своим организмом на „ты“, изучать себя и ставить в приоритет именно это», — добавила Калашникова.

Напомним, что пока дата и место похорон Вербер неизвестны. На данный момент решается вопрос о том, будут ли похороны публичными. Не только близкие, но и друзья, коллеги хотят проститься с бизнесвумен. Елена Малышева, которая много лет дружила с ней, готова прервать свой отдых в США, чтобы проводить подругу в последний путь.