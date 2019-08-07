Елена Малышева готова приехать из США на похороны Вебер

Пока телеведущая не знает, где и когда состоится прощание с фэшн-директором ЦУМа.

6 августа в СМИ поступила информация о скоропостижной смерти Аллы Вербер. По официальной версии у фэшн-директор ЦУМа случился сердечный приступ, но также есть версия, что у 61-летней «королевы кутюр» случился сепсис. Трагедия произошла, когда женщина отдыхала в Италии. Там сейчас находится ее семья. По слухам, дочь бизнесвумен Екатерина не может прийти в себя из-за горя.

Близким Вебер уже поступили соболезнования от Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, Натальи Водяновой и многих других. Корреспонденты Teleprogramma.pro связались с сотрудниками ЦУМа, чтобы выяснить, как проходит подготовка к похоронам Аллы Константиновны. Проститься с ней захотят многие представители шоу-бизнеса. В пиар-отделе ЦУМа уточнили, что возможно похороны будут публичными, но окончательное решение еще не принято.

Не один год близко общалась с бизнесвумен Елен Малышева. В соцсети она поведала о дружбе с ней. Телеведущая не стала скрывать, что отдыхает сейчас в США, но готова прервать отдых, чтобы проститься с подругой.

«К сожалению, пока не знаю, где и когда пройдут похороны. Даже страну не знаю — в России Аллу похоронят или в Италии (где умерла Вербер — Прим. Ред.). Сейчас я нахожусь в Америке, но все равно хотела бы присутствовать на похоронах», — поделилась Малышева.

Напомним, что Вербер был доставлена в больницу города Форте-Дей-Марми, но врачи не смогли спасти ей жизнь. По некоторым данным, женщине стало плохо после того, как она отведала морепродуктов в ресторане. За несколько дней до трагедии Алла побывал на юбилее Игоря Крутого в Турции. Бизнесвумен никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Как выяснилось, несколько лет она также боролась с онкологией.