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Саша Плющенко простился с Аллой Вербер с помощью трогательного видео

Звезды продолжают выражать соболезнования в связи со смертью фэшн-директора ЦУМа.

Саша Плющенко простился с Аллой Вербер с помощью трогательного видео
Саша Плющенко, Алла Вербер. Фото: globallookpress.com

Многие звездные друзья скончавшейся накануне в Италии Аллы Вербер отмечают, что она была простой и доброжелательной женщиной. И это несмотря на свой статус и головокружительную карьеру. В числе знаменитостей, простившихся с фэшн-директором ЦУМа самыми теплыми словами, оказался и шестилетний Саша Плющенко.

На страничке Гном Гномыча в Instagram появилось трогательное видео, записанное Яной Рудковской. На кадрах ролика можно увидеть самого Сашу и наследников Филиппа Киркорова — Мартина и Аллу-Викторию. Дети с аппетитом поедают мороженое, а рядом с ними сидит Вербер, которая тихо что-то рассказывает им и признается на камеру, что счастлива.

«Прощайте, Алла Константиновна. Спасибо за Вашу доброту и заботу, которую Вы всегда дарили, за Ваши невероятные показы и за Вашу любовь! Мы все будем по Вам очень сильно скучать», – гласит подпись под публикацией.

Напомним, Алла Вербер умерла в 61 год. Причиной ухода директора из жизни стал инфаркт. Также известно, что в последние годы она боролась с онкологической болезнью. За несколько дней до смерти Вербер побывала на вечеринке в честь дня рождения Игоря Крутого. По словам гостей праздника, она ни на что не жаловалась и пребывала в отличном настроении.

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Алла ВерберАлла Вербер умерлаСаша ПлющенкоСмерть Аллы ВерберЯна Рудковская

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Саша Плющенко простился с Аллой Вербер с помощью трогательного видео
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