Мерьем Узерли показала закулисное фото с Лопес

Актриса из сериала «Великолепный век» не смогла пропустить шоу Дженнифер Лопес в Турции. На личной страничке в Instagram Мерьем Узерли опубликовала закулисное фото с исполнительницей. Снимок был сделан после концерта. К слову, в рамках гастрольного тура Лопес выступила и в Москве.

«Удивительная женщина… спасибо за этот вечер», — подписала совместный снимок с Дженнифер партнерша Халита Эргенча по сериалу «Великолепный век».

К слову, в Турции на концерт американской исполнительницы попала и выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская. Примечательно, что компанию супруге Владимира Преснякова-младшего составила ее мама — Нина Антоновна. По словам певицы, она сильно переживала из-за того, что не смогла купить билет на концерт Лопес в Москве.

Побывала на шоу одной из самых успешных певиц мира и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Позже она объяснила, чем ее разочаровал концерт Дженнифер Лопес. Так, по словам Ксении, ей не хватило драйва. Кроме того, на сцене артистка исполнила только несколько популярных хитов, все остальные латиноамериканские композиции оказались для публики малоизвестными.