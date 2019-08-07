Исаева вспомнила, как поругалась с Малышевой из-за Дианы Гурцкой

Диана Гурцкая с детства страдала из-за плохого зрения, но это не помешало ей стать знаменитой. Даже ослепнув, девушка продолжила петь и заниматься музыкой. Помог ей в этом брат Роберт, который стал ее продюсером. В 2008 году она ездила на Евровидение от Грузии, позже артистка побывала и на «Славянском базаре». Рядом с ней находился супруг, доктор юридических наук Петр Кучеренко.

Но не только муж поддерживал и продолжает поддерживать Диану. Также много лет ей помогает известная пиарщица Анна Исаева. Она работает со многими топовыми артистами, она же была директором Юлии Началовой. На днях женщина вспомнила, как не раз сопровождала певицу на разных мероприятиях, присутствовала на свадьбе и одной из первых поздравляла с рождением сына Кости в 2007 году. Как оказалось, тогда Анна даже поругалась с Еленой Малышевой.

«Помню малюсенького Костю, как его заворачивали в праздничный конверт. Помню даже, как поругалась там с присутствовавшей и очень опекавшей ее Еленой Малышевой. Я успела побывать на ее шикарной свадьбе. Помню разные туфли на ее ногах в Кремле, из двух разных пар. Перепутали. Так и пошли на сцену», — поделилась воспоминаниями Исаева.

Одна из подписчиц женщины не поверила, что с известной телеведущей можно повздорить. «Хотя мне кажется, она заноза ещё та! Может, она и грамотный врач, но такая баба-самодур! Видимо, вывела вас из себя!» — предположила она. «Вывела!» — подтвердила Анна. Она также рассказала, как Гурцкая узнает ее только по запаху духов, и хотя певица ее никогда не видела, но может с точностью описать, как выглядит ее подруга. По словам Исаевой, эту дружбу она очень ценит, хоть ей удается повидаться с Дианой не так часто.

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