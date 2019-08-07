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Валентин Гафт остается в больнице после инсульта

Медики борются за жизнь прославленного актера.

Валентин Гафт остается в больнице после инсульта
Валентин Гафт оказался в больнице/globallookpress.com

Известный актер Валентин Гафт госпитализирован в одну из больниц столицы с инсультом. Отметим, что в клинику он угодил еще неделю назад. Состояние здоровья актера, которому уже 83 года, вызывало у медиков серьезные опасения. Впрочем, сейчас звезде советского кинематографа лучше. Он переведен из реанимации в отделение неврологии.

Валентин Гафт. Фото
Валентин Гафт пережил инсульт/globallookpress.com

Отметим, что не так давно Валентин Гафт был в студии программы «Судьба человека» у Бориса Корчевникова. Все отмечали, что Гафту тяжело говорить и он порой путался в словах. В студии он появился в инвалидной коляске. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, актер не раз говорил, что на нем рано ставить крест.

В кино Гафт впервые снялся в 1956 году. Тогда ему досталась роль в фильме «Убийство на улице Данте». После этого он исполнил роли еще в огромном количестве кинокартин. Его обожал режиссер Эльдар Рязанов, у которого он достаточно часто играл.

Добавим, что в 1984 году Валентин Гафт был удостоен престижного звания народного артиста РСФСР, сообщает канал «РЕН-ТВ».

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Борис КорчевниковВалентин ГафтПрограмма "Судьба человека"

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Валентин Гафт остается в больнице после инсульта
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