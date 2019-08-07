Юлия Барановская призналась, что заставляет детей читать летом

34-летняя Юлия Барановская не скрывает: семья и дети у нее в приоритете. Разумеется, экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина не забывает и о карьере. Девушка стала соведущей Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Пером канале. Кроме того, вместе с Александром Васильевым она ведет шоу «Модный приговор».

В недавнем интервью Юлия рассказала о том, как ее дети обычно проводят летние каникулы. По словам телеведущей, она настаивает на том, чтобы 13-летний Артем и 11-летняя Яна не забывали о книгах и просматривали на каникулах школьные учебники. При этом первенец Барановской всегда с особым усердием относился к учебе и даже летом старается читать книги. А вот его сестренка поглощена танцами. За учебники Яна берется только после материнских наставлений.

Каждый год Артем вместе с классом ездит на экскурсии по разных городам и странам. Обычно эти поездки длятся не больше недели. Мальчику нравится открывать для себя что-то новое, путешествовать и расширять горизонты увиденного. Возвращаясь домой, он всегда привозит подарки близким, радуя маму сюрпризами. Не так давно старший сын Барановской побывал в Португалии.

Младшие дети телеведущей, дочка Яна и 6-летний Арсений, под присмотром опытной нянечки ездят в танцевальный лагерь «Тодес» в Болгарию.

«Яна в своей стихии! Дочка живет в номере с девочками из группы, а сын с няней», — приводит «Собеседник» слова Юлии Барановской.

Ранее телеведущая говорила о том, что ее младший сын, как и его отец, интересуется футболом. Малыш занимается в академии «Барселона».