Гигинеишвили всегда считал, что доверие важнее штампа в паспорте

В первом интервью, которое режиссер Резо Гигинеишвили дал после свадьбы с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой, мужчина признался, что не особо хотел идти под венец, да и вообще не знает, зачем люди женятся.

«Мне вся эта история с ЗАГСом и печатью эстетически не близка. Меня просто отец так воспитал, что данное слово и есть мое решение», — рассказал он журналу Grazia Russia.

37-летний режиссер отметил, что в отношениях главное — доверие. Оно формирует личную свободу человека, а все остальное — формальности и ритуалы. Однако у его 36-летней невесты (интервью они давали вместе) оказалось другое мнение. Надежда отметила, что, если люди любят друг друга, то хотят закрепить свои отношения.

Напомним, у обоих супругов достаточно богатый опыт в этом вопросе. Каждый из них пошел под венец уже в третий раз. Гигинеишвили был женат сначала на певице Анастасии Кочетковой, потом на актрисе Надежде Михалковой. После этих браков у мужчины осталось трое детей. Оболенцев так же дважды выходила замуж — за предпринимателей.

Добавим, что Резо Гигинеишвили снял такие отечественные картины как «Жара», «Без границ», «Про любовь. Только для взрослых» и «Трезвый водитель».

А вы тоже считаете, что скреплять любовь узами брака — необязательно?