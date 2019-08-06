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Лобода вслед за Водяновой поделилась воспоминаниями о Вербер

Причиной смерти бизнесвумен послужил обширный инфаркт и отказ внутренних органов.

Лобода вслед за Водяновой поделилась воспоминаниями о Вербер
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

Украинская исполнительница и наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале вслед за Натальей Водяновой почтила память покойной Аллы Вербер. Знаменитость скончалась в одной из больниц Форте-деи-Марми. Ранее сообщалось о госпитализации фэшн-директора ЦУМа. Никто из звездного окружения бизнесвумен не мог и предположить, что Вербер уйдет из жизни так стремительно.

Светлана Лобода поделилась своими воспоминаниями о Вербер, подметив, что она была невероятно сильной и красивой женщиной. По словам певицы, она не может поверить в случившееся.

«Искренние соболезнования родным и близким», — добавила Светлана.

Скорбные строки в память о фэшн-директоре ЦУМа опубликовала и российская супермодель Наталья Водянова. Возлюбленная французского предпринимателя Антуана Арно полагает, что Алла Вербер истоком, откуда брала свое течение мода в России.

«Представить индустрию без нее невозможно», — отметила Наталья.

Память покойной Аллы Вербер также почтила певица Валерия и ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, шоумен Максим Галкин, модель Светлана Бондарчук, телеведущая Тина Канделаки, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская, фигуристка Татьяна Навка, певец Филипп Киркоров, Лев Лещенко и Вера Брежнева.

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Лобода вслед за Водяновой поделилась воспоминаниями о Вербер
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