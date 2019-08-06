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Дубцова отметилась в шифоновом платье-халате в Монако

Певица проводит августовские каникулы в компании 13-летнего сына Артема.

Дубцова отметилась в шифоновом платье-халате в Монако
Ирина Дубцова (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Ирина Дубцова вместе с сыном отдыхает в Монако. На личной страничке в Instagram исполнительница опубликовала свежее фото. Для прогулки знаменитость примерила шифоновое платье-халат, отдав предпочтение насыщенному коричневому оттенку. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками и сабо на плоской подошве.

Ранее в одном из интервью артистка призналась, что после родов — в 2006 году исполнительница родила сына Артема от солиста группы «Plazma» Романа Черницына — она решилась на пластику груди. И по словам Ирины, этот случай стал единственным. Больше она не прибегала к помощи пластических хирургов.

Ирина Дубцова примерила платье-халат на отдыхе. Фото: Instagram.com/dubtsova_official

Так певица вспомнила, что из-за гормонального сбоя после родов ей никак не удавалось избавиться от набранных за время беременности килограммов. Дубцова отказывала себе в еде и записалась на фитнес, но все безрезультатно.

Подобрать оптимальную диету и наладить питание ей помог диетолог, благодаря чему артистка смогла привести фигуру в тонус. После гастрономических каникул певица устраивает себе разгрузочные дни — садясь на бессолевую диету. Готовя завтрак, обед и ужин — Ирина обходится без приправ. При этом она постоянно восполняет водный баланс.

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звездный стильИрина Дубцовамода и стиль

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Дубцова отметилась в шифоновом платье-халате в Монако
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