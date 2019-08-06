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Одна из героинь Vogue под редакцией Маркл пропустила три звонка герцогини

Актриса Джамила Джамил рассказала о разговоре с герцогиней Сассекской.

Одна из героинь Vogue под редакцией Маркл пропустила три звонка герцогини
Меган Маркл звонила Джамиле Джамил, чтобы извиниться за секретность. Фото: Global Look Press

Джамила Джамил, ратующая за бодипозитив, стала одной из героинь сентябрьского номера Vogue, приглашенным редактором которого выступила Меган Маркл.

В свежем интервью актриса рассказала о своей первой встрече с герцогиней Сассекской. Это случилось по телефону. Звонок для актрисы стал полной неожиданностью.

Джамилу попросили написать эссе для издания около трех месяцев назад, но она понятия не имела об участии Маркл в проекте.

Во время подготовки к публикации герцогиня попыталась связаться с ней, чтобы объяснить, что происходит и принести извинения за такую секретность.

Однако так как Джамил понятия не имела, кто звонит, она пропустила целых три вызова. Актриса призналась, что готова была кусать себе локти, когда поняла, кто это был.

Она также рассказала, что у нее состоялся с Меган весьма забавный разговор, так как та оказалась большим фанатом сериала «В лучшем мире…», где играет персонаж Джамал по имени Тахини.

Теле-шоу рассказывает о девушке по имени Элеанор, попавшей по ошибке в Рай, где от вина нет похмелья, а нецензурная лексика заменяется смешными эвфемизмами.

Джамила же играет героиню, у которой полно знаменитых друзей, именами которых она постоянно разбрасывается. В одном из эпизодов она заявила, что познакомила Меган и Гарри.

«Она сказала, что ей очень нравится «В лучшем мире…», и я очень смутилась, что она видела мою шутку в теле-шоу», — призналась актриса.

«На это она со смехом заметила, что признательна Тахини, за то, что та познакомила ее с Гарри. Я просто ответила, «не за что», — цитирует звезду Mirror.

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Одна из героинь Vogue под редакцией Маркл пропустила три звонка герцогини
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