ЗВЕЗДЫ

Гудков показал обручальное кольцо на безымянном пальце

Телеведущий спровоцировал слухи о тайной женитьбе.

Гудков показал обручальное кольцо на безымянном пальце
Александр Гудков (Фото: Globallookpress.com)

36-летний шоумен поделился на личной страничке в Instagram свежим кадром из недавней фотосъёмки, спровоцировав слухи о тайной свадьбе.

Позируя перед объективом фотокамеры Александр Гудков не стал снимать обручальное кольцо на безымянном пальце. Подписчики юмориста не оставили без внимания эту пикантную деталь: поспешив поздравить телеведущего с бракосочетанием. Примечательно, что сам Гудков не отреагировал на слова верных почитателей.

Артист и сценарист старается не распространяться о своей личной жизни. И лишь недавно стало известно о том, что сердце Александра несвободно. На протяжении нескольких лет шоумен успешно скрывал от поклонников и прессы свою возлюбленную.

Так, по некоторой информации, шоумен строит отношения с Марией Чекалиной. Девушка не относится к миру шоу-бизнеса, она работает стилистом и следит за имиджем Гудкова. Молодые люди познакомились на площадке одного из проектов. Вскоре взаимная симпатия переросла в дружбу, а позднее и в более сильное чувство. Однако ни сам Александр, ни его подруга никак не комментировали роман.

Александр Гудков показал обручальное кольцо. Фото: Instagram.com/gudokgudok

В одном из недавних интервью шоумен признался, что был бы не прочь завести детей. Как выяснилось, Александр уже давно задумывается об отцовстве. Однако пока Гудков не торопится с подобным серьезным и ответственным шагом.

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Александр Гудковзвездный стиль

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Гудков показал обручальное кольцо на безымянном пальце
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