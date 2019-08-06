Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон устроила сюрприз своим фанатам. Поклонники 29-летней актрисы разглядели на фотографиях с премьерного показа новой картины с участием красавицы «Арахисовый сокол», отсутствие одной детали в ее внешности. Очень важной для фанатов детали, судя по тому, какие споры начались после этого в «Твиттере».

Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась. Сайт журнала Elle опубликовал целую подборку твиттов от разочарованных фанатов актрисы. Многие пишут, что теперь улыбка Джонсон перестала быть такой милой, хотя в Сети хватает и «защитников», которые настаивают на том, что девушка сама может решать, как ей выглядеть. Добавим, что если просмотреть фотографии актрисы в Instagram, то на них она почти всегда улыбается сомкнутыми губами. Вполне возможно, она долгое время стеснялась своих зубов и вот, наконец-то, решила изменить их.

Напомним, хоть большинство зрителей представляют себе Дакоту Джонсон только в объятиях мистера Грея (актер — Джейми Дорнан), артистка встречается с солистом британской группы Coldplay Крисом Мартином.

А как вам больше нравится: с щелочкой или без?