ЗВЕЗДЫ

Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» внесла изменения во внешность.

Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Дакота Джонсон огорчила своих фанатов. Фото: ImagePressAgency/face to face

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон устроила сюрприз своим фанатам. Поклонники 29-летней актрисы разглядели на фотографиях с премьерного показа новой картины с участием красавицы «Арахисовый сокол», отсутствие одной детали в ее внешности. Очень важной для фанатов детали, судя по тому, какие споры начались после этого в «Твиттере».

Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась. Сайт журнала Elle опубликовал целую подборку твиттов от разочарованных фанатов актрисы. Многие пишут, что теперь улыбка Джонсон перестала быть такой милой, хотя в Сети хватает и «защитников», которые настаивают на том, что девушка сама может решать, как ей выглядеть. Добавим, что если просмотреть фотографии актрисы в Instagram, то на них она почти всегда улыбается сомкнутыми губами. Вполне возможно, она долгое время стеснялась своих зубов и вот, наконец-то, решила изменить их.

Напомним, хоть большинство зрителей представляют себе Дакоту Джонсон только в объятиях мистера Грея (актер — Джейми Дорнан), артистка встречается с солистом британской группы Coldplay Крисом Мартином.

А как вам больше нравится: с щелочкой или без?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Пятьдесят оттенков серого»Дакота Джонсонзубыновая внешность

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Интересно?
Поделись с друзьями: