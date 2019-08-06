Эксперт по языку тела расшифровала «театральные жесты» Маркл

Герцогиня Сассекская часто использует тот же жест, что и дети в кино или рекламе.

Эксперта по языку тела Джуди Джеймс попросили «прочитать» язык тела Меган Маркл. Специалист указала, что герцогиня Сассекская часто сжимает руки вместе у подбородка, когда появляется на публике.

По ее словам, этот жест часто используют дети в кино или рекламе, чтобы выразить восхищение.

В минувшее воскресенье, 4 августа Меган исполнилось 38 лет и принц Гарри поблагодарил ее за то, что она «присоединилась к его захватывающему путешествию». «Детские» жесты Маркл указывают на то, что ей нравится, как ее жизнь превратилась в волшебную сказку.

«Этот жест несколько игривый и выражает псевдо-ифантильное волнение и ожидание чего-то приятного. Такой жест часто используют дети в кино или рекламе, и он довольно театральный», — пояснила Джеймс.

Она также заметила, что вполне вероятно, что Меган воспринимает свой вход в королевскую семью как «приключение», о котором говорил ее супруг в поздравлении и, по все видимости, она наслаждается всем, что происходит в ее жизни, пишет The Sun.