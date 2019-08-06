Непослушный пони едва не укусил Елизавету II

Два года назад с королевой произошел забавный случай, во время ее прибытия в замок Балморал.

В 2017 году Елизавета II прибыла в свою шотландскую резиденцию. По традиции у ворот замка Балморал ее встречал почетный караул, а также талисман полка — пони по кличке Круахан IV.

Ранее королева уже имела с ним дело, когда тот попытался укусить Ее Величество.

Однако, по всей видимости, и в этот приезд пони решил не сдаваться и вновь предпринял попытку отведать королевских цветов. Елизавета II, которая известна своим пристрастием к лошадям, не слишком испугалась «нападения» непослушного пони, приказав ему уйти.

После этого она повернулась к конюшему, на ходу бросив, что «они всегда пытаются полакомиться цветами».

Примечательно, что в 2014 году этот же темногривый «шотландец» не проявил никакого пиетета к монарху и попытался съесть ее букет, но «откушать» его ему не удалось — королева ловко увернулась.

Эта история отнюдь не расстроила монархиню. Напротив, она рассмеялась и даже погладила проказника.

Это уже четвертый по счету пони, который служит в качестве талисмана полка. Традиция была заведена в далеком 1928 году, пишет Express.