«Сердце рвется на части»: Навка отреагировала на известие о кончине Вербер

«Одним ангелом на небе стало больше!!» — подписала одно из последних совместных фото с Аллой Вербер олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не смогла остаться в стороне от произошедшего. Узнав о скоропостижной кончине фэшн-директора ЦУМа, спортсменка выразила слова соболезнования семье покойной.
Навка не может смириться с несправедливостью: когда из жизни так поспешно уходят достойные люди. Фигуристка поделилась с верными почитателями памятным фото, на котором она запечатлена в компании ныне покойной Аллы Вербер. Татьяна планировала разместить этот кадр в честь дня рождения бизнесвумен уже в будущем году. Свое 61-летние знаменитость отпраздновала в мае. Однако вместо поздравления Татьяна написала в комментариях слова скорби.
«Сердце рвется на части, не хочется в это верить…» — добавила Навка.
Известие о кончине Аллы Вербер прокомментировала и бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук. Модель, как и ее звездные коллеги не может свыкнуться со случившимся.
«Фантастическая мама и бабушка, настоящий профессионал, нежный и честный друг, навсегда молодая Алла!» — добавила Бондарчук.