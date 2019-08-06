«Сердце рвется на части»: Навка отреагировала на известие о кончине Вербер

Олимпийская чемпионка в танцах на льду выразила слова скорби в связи с трагической новостью о скоропостижной смерти бизнесвумен.

«Одним ангелом на небе стало больше!!» — подписала одно из последних совместных фото с Аллой Вербер олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не смогла остаться в стороне от произошедшего. Узнав о скоропостижной кончине фэшн-директора ЦУМа, спортсменка выразила слова соболезнования семье покойной.

Навка не может смириться с несправедливостью: когда из жизни так поспешно уходят достойные люди. Фигуристка поделилась с верными почитателями памятным фото, на котором она запечатлена в компании ныне покойной Аллы Вербер. Татьяна планировала разместить этот кадр в честь дня рождения бизнесвумен уже в будущем году. Свое 61-летние знаменитость отпраздновала в мае. Однако вместо поздравления Татьяна написала в комментариях слова скорби.

«Сердце рвется на части, не хочется в это верить…» — добавила Навка.

Известие о кончине Аллы Вербер прокомментировала и бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук. Модель, как и ее звездные коллеги не может свыкнуться со случившимся.