Дела минувших дней: принцесса Диана лгала принцу Филиппу

Принцесса Диана в тайне сотрудничала с автором своей биографии Эндрю Мортоном, которая проливала свет на ее брак с принцем Чарльзом. Однако леди Ди лгала принцу Филиппу и королеве о своем участии в написании книги.

Принцесса Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году, однако этот брак распался в 1992 году. Незадолго до развода королевской четы вышла биография «Диана: Ее настоящая история».

Она произвела эффект разорвавшейся бомбы, так как в ней рассказывалось, насколько несчастной была принцесса Уэльская в браке.

больше по теме Биограф раскрыла слова Дианы Чарльзу в день их развода Леди Ди тяжело переживала расставание с мужем во многом и потому, что это произошло и с ее родителями.

Факт того, что она сотрудничала с Мортоном был раскрыт лишь после ее смерти. То есть Диана, будучи еще членом королевской семьи, лгала принцу Филиппу о своей причастности.

Королевский биограф Пенни Джунниор в своей книге «Фирма» рассказала, что Роберт Феллоуз, зять Дианы, а также личный секретарь Ее Величества, спрашивал у принцессы, замешана ли она как-то в написании книги. Диана поклялась, что нет и Феллоуз ей поверил.

«Герцог Эдинбургский также вызвал ее и снова она все отрицала. Как выяснилось, в обоих случаях она говорила неправду», — отмечает биограф.

Сразу же после выхода книги Диана попросила у королевы и принца Филиппа разрешение, чтобы временно пожить отдельно тем летом, но в результате в 1996 году она развелась, пишет Expess.