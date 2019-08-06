ЗВЕЗДЫ

Жасмин вспомнила о последней встрече с Аллой Вербер

Фэшн-директор ЦУМа накануне скоропостижно скончалась в Италии.

Жасмин вспомнила о последней встрече с Аллой Вербер
Алла Вербер, Жасмин. Фото: globallookpress.com

Неожиданная смерть 61-летней Аллы Вербер стала настоящим потрясением для всей звездной тусовки. Соболезнования в связи со случившимся уже принесли Филипп Киркоров, Максим Галкин и Ольга Орлова, Вера Брежнева и Николай Басков, Эвелина Бледанс и многие, многие другие.

Не стала исключением и певица Жасмин. Артистка призналась, что трагическое известие обрушилось на нее «как гром среди ясного неба». Ведь совсем недавно она виделась с фэшн-директором ЦУМа на вечеринке в честь дня рождения Игоря Крутого.

Жасмин вспомнила об этой встрече с Вербер, которая, как выяснилось, стала последней. По словам исполнительницы, на дне рождения композитора Алла Константиновна была полна жизни и строила планы на будущее.

«Радовались, обнимались, смеялись, танцевали… Просто нет слов… слезы… сил родным и близким», – с горечью написала Жасмин в Instagram.

Певица добавила, что Вербер была простым в общении и очень душевным человеком. Несмотря на головокружительную карьеру и высокое положение, она была верной подругой для многих артистов российской эстрады.

Напомним, Алла Вербер ушла из жизни в Италии, куда на днях отправилась отдыхать. По предварительным сведениям, у женщины отказали внутренние органы из-за неожиданно развившегося анафилактического шока.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАлла ВерберАлла Вербер умерлаЖасминСмерть Аллы Вербер

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жасмин вспомнила о последней встрече с Аллой Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: