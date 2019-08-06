Жасмин вспомнила о последней встрече с Аллой Вербер

Неожиданная смерть 61-летней Аллы Вербер стала настоящим потрясением для всей звездной тусовки. Соболезнования в связи со случившимся уже принесли Филипп Киркоров, Максим Галкин и Ольга Орлова, Вера Брежнева и Николай Басков, Эвелина Бледанс и многие, многие другие.

Не стала исключением и певица Жасмин. Артистка призналась, что трагическое известие обрушилось на нее «как гром среди ясного неба». Ведь совсем недавно она виделась с фэшн-директором ЦУМа на вечеринке в честь дня рождения Игоря Крутого.

Жасмин вспомнила об этой встрече с Вербер, которая, как выяснилось, стала последней. По словам исполнительницы, на дне рождения композитора Алла Константиновна была полна жизни и строила планы на будущее.

«Радовались, обнимались, смеялись, танцевали… Просто нет слов… слезы… сил родным и близким», – с горечью написала Жасмин в Instagram.

Певица добавила, что Вербер была простым в общении и очень душевным человеком. Несмотря на головокружительную карьеру и высокое положение, она была верной подругой для многих артистов российской эстрады.

Напомним, Алла Вербер ушла из жизни в Италии, куда на днях отправилась отдыхать. По предварительным сведениям, у женщины отказали внутренние органы из-за неожиданно развившегося анафилактического шока.