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Киркоров показал одно из последних фото Аллы Вербер

Экс-супруг Аллы Борисовны успел сфотографироваться с ныне покойной бизнесвумен всего за несколько дней до ее смерти.

Киркоров показал одно из последних фото Аллы Вербер
Филипп Киркоров (Фото: Globallookpress.com)

«В это невозможно поверить!» — обратился к верным почитателям на личной страничке в Instagram поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Бывший муж Аллы Борисовны опубликовал в микроблоге одно из последних фото фэшн-директора ЦУМа.

Во вторник, 6 августа, стало известно о скоропостижной кончине Аллы Вербер. Она скончалась на 62-м году жизни в Италии. Уточняется, что женщину доставили в одну из клиник курортного городка Форте-деи-Марми. Тогда в окружении знаменитости никто не мог предположить, что исход будет летальным. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациентку из России. Однако все их старания не увенчались успехом.

По предварительной информации, Алла Вербер скончалась от обширного инфаркта и отказа внутренних органов. Филипп Киркоров вслед за близкими друзьями и звездными коллегами выразил искренние соболезнования семье покойной.

«Это фото сделано всего каких-то пару тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга — Игоря Крутого», — подписал одно из последних фото бизнесвумен Киркоров.

По словам певца, на тот момент он не мог и предположить, что этот совместный снимок с Вербер станет последним. Экс-супруг Примадонны, впрочем, как и шоумен Максим Галкин до последнего надеялся, что все произошедшее не больше, чем розыгрыш и недоразумение.

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Киркоров показал одно из последних фото Аллы Вербер
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