София Каштанова впервые рассказала о своем муже

Звезда «Полицейского с Рублевки» призналась, что не вписывается в представления супруга об идеальной жене.

София Каштанова, сыгравшая одну из главных ролей в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки», решила поделиться с общественностью подробностями своей личной жизни и поведала об избраннике.

До недавнего времени девушка предпочитала не афишировать семейное положение, так что для поклонников стало настоящим открытием узнать, что София не только родила сына, но и тайно вышла замуж.

Актрисе часто приписывали романы с разными мужчинами, в числе которых назывался и Артем Семакин. Высказывались предположения, то он решил расстаться с супругой Марией Машковой именно из-за любви к роковой брюнетке. Позже обсуждалось, что отцом ребенка Каштановой мог стать режиссер Илья Куликов, но и здесь актриса пресекла все слухи, высказав твердое нет.

Не так давно она заявила, что ее супруг наполовину армянин и у него более восточное представление о семье и женских обязанностях. Актриса с сожалением отметила, что не вписывается в заданные супругом рамки, но муж относится к ней с пониманием, пишет сайт OA.