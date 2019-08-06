Брат принцессы Дианы оставил старшую дочь без наследства

Дядя Уильяма и Гарри собирается передать семейное поместье своему 25-летнему сыну, а не 28-летней леди Китти.

Брат принцессы Дианы граф Спенсер раскрыл свои планы относительно наследства. Дядя Уильяма и Гарри собирается передать семейное поместье Элторп своему младшему сыну 25-летнему Висконту Луи Спенсеру в обход своей старшей дочери 28-летней леди Китти.

Таким образом отец семерых детей последует отжившей уже традиции — майората — права старшего сына на наследование недвижимости, титулов и состояния. Хотя эта практика считается устаревшей и ей даже не следует королевская семья, сам граф не видит в этом ничего дурного.

«А разве справедливо, что старшая дочь получит его вместо старшего сына? Чтобы вы не говорили, это право выбора каждого», — заявил он.

Брат Дианы, возможно, придерживается такой точки зрения, потому что получил наследство в обход своих четырех старших сестер, в том числе и принцессы Дианы.

Поместье, площадью в 13 тысяч акров, расположено в в Нортгемптоншире. Спенсеры владеют им на протяжении более 500 лет. До того, как выйти замуж за принца Чарльза, леди Ди считала его своим домом, пишет The Sun.