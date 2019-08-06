Галкин предупредил о мошенниках, собирающих деньги от его имени

Максим Галкин записал видео для своих подписчиков, чтобы уберечь их от происков интернет-мошенников. Артист сообщил, что в Сети (в частности, в Facebook и Instagram) появились злоумышленники, которые от его имени проводят некий конкурс-опрос, взимая с участников деньги. Для достоверности обманщики используют старое видео с Галкиным — в апреле 2019-го телеведущий проводил официальный конкурс, — но верить им нельзя.

«Этих мошенников легко вычислить. Если вас просят заплатить хотя бы один рубль — значит это обман, — заверил Максим. — Я никогда не собираю во время конкурсов деньги с подписчиков, я только раздаю призы и деньги».

Напомним, ранее с подобными заявлениями выступили актер Миша Галустян, певец Сергей Лазарев, ведущая Ксения Бородина и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Мошенники то и дело пытаются использовать имена звезд для нечестного заработка. Один из главных советов, которые дают шоумены, — убедитесь, что вы узнали о конкурсе из официального аккаунта вашего кумира.

А вы участвуете в интернет-розыгрышах?