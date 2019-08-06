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Названы траты Елизаветы II на содержание шотландской резиденции

Замок Балморал является любимой резиденцией королевы. Каждое лето Ее Величество уезжает из шумного Лондона в свою «тихую гавань», где, наконец, может побыть сама собой.

Названы траты Елизаветы II на содержание шотландской резиденции
Елизавета II тратит баснословные суммы на Балморал. Фото: Global Look Press

Поместье Балморал принадлежит королевской семье с 1852 года и может похвастаться 50 тысячами акрами земли. В самом замке «притаились» целых 52 спальни, так что в случае «атомной войны» Елизавета II может разместить под своей крышей целую армию.

Стоимость королевской недвижимости на сегодняшний день по оценкам специалистов составляет 155 миллионов фунтов стерлингов (порядка 188 миллионов долларов).

Содержать такую «махину» в порядке непросто: ежегодно на эти цели королева тратит 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона долларов).

Свой посильный вклад в развитие поместья вносит и принц Филипп. Несмотря на свое высокое положение, он, порой, не прочь «покрестьянствовать».

С легкой руки герцога Эдинбургского в поместье появился весьма внушительных размеров огород, откуда подаются овощи к королевскому столу.

В самом замке ест и своя местная достопримечательность — колония нетопырей — летучих мышей, размером меньше спичечного коробка.

Хотя фото Балморала и королевской семьи иногда и появляются в прессе, съемка на территории поместья запрещена всем, кто не является членом королевской семьи.

Исключение было сделано королевой лишь однажды — для Кейт Миддлтон, когда та еще не была замужем за принцем Уильямом, пишет The Sun.

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Названы траты Елизаветы II на содержание шотландской резиденции
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