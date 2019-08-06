Ирина Медведева вернется на сцену спустя четыре месяца после родов

Певица и актриса Ирина Медведева, ставшая известной широкой публике благодаря скетч-шоу «6 кадров», вернется к работе спустя четыре месяца после родов. Уже 5 октября артистка выйдет на сцену столичного «Театра Луны».
Медведева исполнит свою знаменитую роль Лили Брик в мюзикле «Маяковский». Сейчас Ирина полностью оправилась после родов и активно готовится к спектаклю.
Напомним, первенец у артистки и ее супруга, предпринимателя из Франции Гийома, появился на свет 19 июня в Париже, где Медведева проводит много времени после замужества. Имя мальчика пара поклонникам пока не сообщила.
Ранее певица состояла в браке с исполнителем Русланом Алехно. После развода экс-супруги остались в хороших отношениях, в числе многих других звездных друзей и коллег певец поздравил молодую маму с рождением малыша.
В начале августа Ирина впервые показала на снимке в соцсети, как она выглядит после беременности. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, сбросить набранный в ожидании ребенка вес актрисе удалось очень быстро.