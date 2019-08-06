Ирина Медведева вернется на сцену спустя четыре месяца после родов

Актриса готовится к мюзиклу, в котором сыграет свою звездную роль.

Певица и актриса Ирина Медведева, ставшая известной широкой публике благодаря скетч-шоу «6 кадров», вернется к работе спустя четыре месяца после родов. Уже 5 октября артистка выйдет на сцену столичного «Театра Луны».

больше по теме Ирина Безрукова восхитилась новой прической Наталии Медведевой Бывшая участница Comedy Woman теперь носит каре.

Медведева исполнит свою знаменитую роль Лили Брик в мюзикле «Маяковский». Сейчас Ирина полностью оправилась после родов и активно готовится к спектаклю.

Напомним, первенец у артистки и ее супруга, предпринимателя из Франции Гийома, появился на свет 19 июня в Париже, где Медведева проводит много времени после замужества. Имя мальчика пара поклонникам пока не сообщила.

Ранее певица состояла в браке с исполнителем Русланом Алехно. После развода экс-супруги остались в хороших отношениях, в числе многих других звездных друзей и коллег певец поздравил молодую маму с рождением малыша.

В начале августа Ирина впервые показала на снимке в соцсети, как она выглядит после беременности. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, сбросить набранный в ожидании ребенка вес актрисе удалось очень быстро.