ЗВЕЗДЫ

Ирина Медведева вернется на сцену спустя четыре месяца после родов

Актриса готовится к мюзиклу, в котором сыграет свою звездную роль.

Ирина Медведева вернется на сцену спустя четыре месяца после родов
Ирина Медведева вернется на сцену. Фото: globallookpress.com

Певица и актриса Ирина Медведева, ставшая известной широкой публике благодаря скетч-шоу «6 кадров», вернется к работе спустя четыре месяца после родов. Уже 5 октября артистка выйдет на сцену столичного «Театра Луны».

Медведева исполнит свою знаменитую роль Лили Брик в мюзикле «Маяковский». Сейчас Ирина полностью оправилась после родов и активно готовится к спектаклю.

Напомним, первенец у артистки и ее супруга, предпринимателя из Франции Гийома, появился на свет 19 июня в Париже, где Медведева проводит много времени после замужества. Имя мальчика пара поклонникам пока не сообщила.

Ранее певица состояла в браке с исполнителем Русланом Алехно. После развода экс-супруги остались в хороших отношениях, в числе многих других звездных друзей и коллег певец поздравил молодую маму с рождением малыша.

В начале августа Ирина впервые показала на снимке в соцсети, как она выглядит после беременности. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, сбросить набранный в ожидании ребенка вес актрисе удалось очень быстро.

Ирина Медведева. Фото
Ирина Медведева в мюзикле «Маяковский». Фото: пресс-служба театра
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Тэги:

"Театр Луны"актрисаВладимир МаяковскийИрина Медведевамюзиклпевица

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Ирина Медведева вернется на сцену спустя четыре месяца после родов
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