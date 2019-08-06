Хилькевич объяснила, как должна выглядеть идеальная встреча двух подруг

Звезда «Универа» Анна Хилькевич поделилась своим мнением о том, что двум подругам обязательно нужно сделать, когда они встретятся. Согласно ее версии, которую она изложила на своей странице в Instagram, подружки должны покрасить брови, покрасить ногти, обсудить «Форт Боярд» и ГВ, ну и сделать фоточку.

Про брови, ногти и фото тут все ясно. «Форт Боярд» актриса упомянула, так как недавно сама там принимала участие. Кстати, эта поездка во Францию стоила ей мобильного телефона. Его у нее украли прямо в центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, вот вам и город любви…

Что касается обсуждения загадочного «ГВ», то опытные подписчики для несведущих сообщили — это грудное вскармливание.

Хилькевич также задалась еще вопросом, что бы еще можно было обсудить с подружкой. Ответ напрашивается сам собой — детей. Актриса недавно призналась, что уже задумалась о выборе школы для дочери, хотя ее Арианне всего только три с половиной годика. Но она уже приглядела для девочки учебное заведение, где главный упор делается на развитие и воспитание духовной личности с богатым внутренним миром.