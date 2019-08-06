Гоша Куценко обозначил три вещи, мешающие творчеству

И признался, что сам страдает от этих помех.

6 августа к актеру Гоше Куценко пришла философская мысль. Причем он так сильно захотел ею поделиться с поклонниками, что начал записывать видео прямо за рулем автомобиля.

«Я понял, что мешает творчеству. Это то, что отвлекает от него: отсутствие денег, отсутствие здоровья и отсутствие воли, лень, соблазны… — сказал артист на камеру. — Это ж каким нужно быть человеком, чтобы заниматься только творчеством? Когда плевать на деньги, здоровье и все остальное».

После этой тирады 52-летний актер сразу же отметил, что он не такой человек, и спросил у подписчиков, являются ли они такими. Те, в свою очередь, дали много разнообразных ответов, но часть комментаторов стала упорно переводить тему. Людей интересовало, что за машину ведет Куценко. Некоторые предположили, что это «Нива» — уж очень она не похожа на дорогую иномарку. Но, скорее всего, это был голубой «Запорожец», на котором актер любит рассекать по Москве.

больше по теме Гоша Куценко назвал главное преимущество молодых мужчин Актер признался, что с возрастом стал искушенным и циничным.

Напомним, недавно коллега Гоши Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам, как стать звездой.

А какая из этим трех вещей мешает вам?