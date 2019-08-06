ЗВЕЗДЫ

Гоша Куценко обозначил три вещи, мешающие творчеству

И признался, что сам страдает от этих помех.

Гоша Куценко обозначил три вещи, мешающие творчеству
Гоша Куценко порассуждал о творчестве за рулем. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

6 августа к актеру Гоше Куценко пришла философская мысль. Причем он так сильно захотел ею поделиться с поклонниками, что начал записывать видео прямо за рулем автомобиля.

«Я понял, что мешает творчеству. Это то, что отвлекает от него: отсутствие денег, отсутствие здоровья и отсутствие воли, лень, соблазны… — сказал артист на камеру. — Это ж каким нужно быть человеком, чтобы заниматься только творчеством? Когда плевать на деньги, здоровье и все остальное».

После этой тирады 52-летний актер сразу же отметил, что он не такой человек, и спросил у подписчиков, являются ли они такими. Те, в свою очередь, дали много разнообразных ответов, но часть комментаторов стала упорно переводить тему. Людей интересовало, что за машину ведет Куценко. Некоторые предположили, что это «Нива» — уж очень она не похожа на дорогую иномарку. Но, скорее всего, это был голубой «Запорожец», на котором актер любит рассекать по Москве.

Напомним, недавно коллега Гоши Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам, как стать звездой.

А какая из этим трех вещей мешает вам?

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Тэги:

актёрская профессияГоша КуценкоМашина "Запорожец"творчество

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Гоша Куценко обозначил три вещи, мешающие творчеству
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