Миддлтон потроллили из-за фото в день рождения Маркл

Несмотря на то, что ранее часть фанатов назвала поздравление Кейт «стильным», нашлись и те, кто не оценил души прекрасные порывы герцогини Кембриджской.

В минувшее воскресенье, 4 августа, Меган Маркл отметила 38-летие. Герцогиню Кембриджскую поздравили все члены семьи, в том числе и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Они пожелали имениннице хорошего праздника, а свой пост проиллюстрировали снимком, который был сделан в 2018 году. На нем вся «великолепная четверка» — Кейт, Уильям, Гарри и Меган идут на рождественскую службу. В кадр попал и принц Чарльз.

В то время как часть фанатов назвала поздравление Кейт «стильным», нашлись и те, кто не оценил души прекрасные порывы герцогини Кембриджской. Некоторых из пользователей озадачил вопрос, неужели Кебриджские не нашли фото одной Маркл.

«Погодите-ка… А почему нет фото, где она одна? Это же ее день рождения, так ведь?» — написал один.

«А почему на снимке вся королевская семья? При чем тут Кейт и Уильям? Это же праздник Меган! Нелепость какая-то!» — поддержал другой.

«То, что они выбрали фото для поста в честь дня рождения, где герцогиня Меган не в центре, говорит о многом. В частности, что Кембриджские не такие уж и рафинированные», — высказался третий.