Звезда фильма «Большой» Анна Исаева стала мамой

Девушка опубликовала фото с малышом спустя три недели после родов.

26-летняя актриса и балерина Анна Исаева родила ребенка. Первым снимком с крохой девушка поделилась в Instagram, отметив, что само радостное событие произошло еще 17 июля. Пол ребенка артистка не уточнила.

Но куда интереснее узнать: кто же отец малыша? Телеграм-канал «Еще То Кино», опубликовав фото молодой мамы с ребенком, поздравил с прибавлением Исаеву и продюсера Антона Малышева — бывшего главу Фонда кино, с которым актрису несколько раз видели вместе летом 2018 года. Добавим, что к началу их романа мужчина был официально женат и имел детей.

Напомним, Анна Исаева стала известна широкому кругу зрителей после главной роли в фильме Валерия Тодоровского «Большой» — хореографическое образование помогло девушке пройти кастинг на роль балерины Карины Курниковой.

Что касается ее личной жизни, в Сети гуляет информация, что артистка вышла замуж в 2015 году, но позже рассталась с супругом. Это первый ребенок балерины.