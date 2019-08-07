Ляйсан Утяшева провела мастер-класс по фитнесу в горах Сочи

Недавно известная спортсменка и телеведущая с пользой провела время в горах Сочи. Здесь она не только хорошо отдохнула, но и проверила свои владения – этой зимой Ляйсан стала почетным бургомистром курорта «Роза Хутор». Поскольку спорт по-прежнему важная составляющая жизни телеведущей, первым делом она отправилась тестировать фитнес-площадки горного комплекса. Как выяснилось, спортом на курорте «Роза Хутор» дышит буквально все! Активным образом жизни здесь «заболевает» даже человек со стойким иммунитетом к физическим нагрузкам, а знаменитой гимнастке тем более захотелось потренироваться с видом на горы.

Здесь работают несколько по-настоящему уникальных спортивных объектов. Среди них – первый аффилированный в Краснодарском крае зал для занятий кросс-фитом. На данный момент это единственный в мире подобный зал на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Неудивительно, что именно здесь Ляйсан Утяшева и провела авторский мастер-класс по фитнесу.

«Занятия любым видом фитнеса в среднегорье, где располагаются основные спортивные зоны курорта, намного более эффективны, чем в обычных условиях», – отмечает спортсменка. «В горах из-за дефицита кислорода телу приходится привыкать к новым обстоятельствам — сердце, легкие и кровеносная система начинают работать в усиленном режиме. В обычных условиях для этого приходится напряженно тренироваться, а здесь можно получить результат гораздо быстрее», – уверена Ляйсан.

Активность на курорте можно поддерживать все свободное ото сна время. Здесь закрытые и открытые спортивные площадки, на которых проходят занятия йогой и другими дисциплинами направления Body&Mind, а также занятия тяжёлой атлетикой и кросс-фитом. Тем, кто хочет добавить себе динамики, подойдут кардиотренировки, а для желающих попробовать модные форматы альтернативного тренинга есть в расписании занятие TRX, при проведении которого используются специальные функциональные петли, позволяющие проработать все группы мышц.

Среди других популярных программ функционального тренинга, представленных на курорте, — силовые тренировки с использованием индивидуального мобильного тренажера DISQ, а также Kangoo Jumps – занятие по прыжкам на специальных приспособлениях с пружинами, которые, кстати, проводятся только летом и на открытом воздухе.