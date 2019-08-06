Валентина Шарыкина победила алкогольную зависимость с помощью иконы

Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она призналась, что в ее жизни был непростой момент, когда она употребляла алкоголь. Избавиться от пагубной привычки ей помогла икона Владимирской божьей матери.

«Мой муж Юрий учился в художественном институте. Но его отец считал, что он станет богемным, и заставил его поступить в технический вуз. Юра стал инженером. После вуза он поехал в Афганистан, а там началась война. Его могли не раз убить. На заработанные деньги он, вернувшись, решил набрать икон. Одна ему особенно понравилась, но хозяин продавать ее не хотел. Тогда друг Юры стал играть с ним в шахматы и выиграл. Они вышли на улицу, и вдруг их остановила милиция. У них проверили паспорта и отпустили. Если бы нашли икону, то посадили бы в тюрьму. В Советском Союзе с этим было очень строго», — заявила актриса.

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Как сказала звезда, потом икона спасла и ее. У Шарыкиной сильно болела мама. В те годы сама актриса пристрастилась к алкоголю.

«Однажды я поставила на ночь около иконы рюмочку. И слышу, как рюмка хрустнула. С тех пор я ненавижу алкоголь. Не пью его совсем. Даже вина практически себе не позволяю по праздникам», — заметила актриса.