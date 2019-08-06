В Сети появилось видео, где указана дата свадьбы Богомолова и Собчак

В ролике влюбленные, взявшись за руки, прыгают с пирса в море. Но вся фишка в финальных титрах.

На днях в СМИ появились новости о скором бракосочетании Константина Богомолова и Ксении Собчак. В сообщениях фигурировала даже дата — 13 сентября. Сами влюбленные по этому поводу еще не проронили ни слова.

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Между тем в Интернете уже появился ролик, который якобы является ничем иным, как приглашением на свадьбу. На видео Богомолов и Собчак, взявшись за руки, вместе прыгают с пирса в море, после чего на экране появляются титры на английском языке. И если их перевести на русский, то смысл прост и понятен, мол, ничего не нужно планировать на 13 сентября 2019 года.

Качество видео оставляет желать лучшего. Непонятно и кто его делал, как и опубликовал для широкой публики. И на самом ли деле это приглашение, а не очередной ироничный пиар знаменитостей. Хотя после развода Собчак с Максимом Виторганом телеведущая и режиссер стали выставлять свои чувства буквально напоказ. Они везде появляются вместе, а в соцсетях объясняются друг другу в любви.

Высокие отношения они сохранили и с бывшими супругами, так, экс-жена Богомолова Дарья Мороз играет в его спектаклях, а не так давно еще и снималась у него в сериале.