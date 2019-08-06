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Жасмин показала подросшего сына от Илана Шора

Певица с детьми отправилась на отдых в Турцию.

Жасмин показала подросшего сына от Илана Шора
Жасмин/instagram.com/jasmin/

Сразу после небольших гастролей в Баку, где исполнительница приняла участие в музыкальном фестивале «Жара», она отправилась на отдых в Турцию вместе с детьми. Фото 7-летней дочери певицы Маргариты часто появляются в аккаунтах Жасмин в социальных сетях, а вот 3-летнего малыша Мирона давно не было видно.

Исполнительница опубликовала снимки обоих детей на своей странице в Instagram, дав возможность подписчикам полюбоваться и на дочь, и на сына.

На фото мать с детьми играет под большим деревом, изображая котиков. «Три кота, три хвоста», — подписала снимок с детьми Жасмин.

Певица выглядит по-домашнему без макияжа и в простом темном платье в мелкий горох, дети одеты по-летнему ярко.

«Жасмин, какие у вас дети хорошие», «Мальчик подрос», «Ваша маленькая принцесса вырастет красавицей! Здоровья вам!» — написали в комментариях поклонники звезды.

Напомним, кроме младших детей от молдавского бизнесмена Илана Шора у Жасмин есть 21-летний сын от предпринимателя Вячеслава Семендуева.

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детиЖасминпевица

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Жасмин показала подросшего сына от Илана Шора
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