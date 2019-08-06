Валентина Шарыкина объяснила, почему у нее нет детей

Актриса Валентина Шарыкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что в своей жизни была беременна всего один раз. Причем от режиссера Евгения Ташкова, с которым жила гражданским браком. Но у нее случился самопроизвольный выкидыш.

«Я мечтала о детях, но Евгений их не хотел. А я была послушная и не смела его ослушаться. К тому же я боялась. У нас в роду одна бабушка умерла от родов. Ребенок – это значит уйти из театра, а я хотела играть на сцене. Сейчас не жалею, что выбрала такую судьбу. За все надо научиться благодарить Бога», — заметила актриса.

Как сказала Шарыкина, она забеременела от Ташкова, но у нее был страшный токсикоз. Кроме того, она была в положении в достаточно зрелом возрасте. Врачи пугали актрису, что ребенок может родиться нездоровым. «От перепуга у меня произошел самопроизвольный выкидыш. Я была в жутком стрессе и очень нервничала», — заявила Валентина Шарыкина.

Как сказала актриса, трагедию она переживала одна. Ташков был занят на съемках, и она даже не стала ставить его в известность. Отметим, что долгие годы именно она растила сына Ташкова Андрея от брака со звездой картины «Приходите завтра» Екатериной Савиновой. Эта актриса сильно болела долгие годы и в 1970 году бросилась под поезд, когда поняла, что стала обузой для окружающих.