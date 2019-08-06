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Валентина Шарыкина объяснила, почему у нее нет детей

Актриса была беременна всего один раз в своей жизни.

Валентина Шарыкина объяснила, почему у нее нет детей
У Шарыкиной никогда не было своих детей/Кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Валентина Шарыкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что в своей жизни была беременна всего один раз. Причем от режиссера Евгения Ташкова, с которым жила гражданским браком. Но у нее случился самопроизвольный выкидыш.

Валентина Шарыкина. Фото
Шарыкина не имеет своих детей/Кадр из программы «Судьба человека»

«Я мечтала о детях, но Евгений их не хотел. А я была послушная и не смела его ослушаться. К тому же я боялась. У нас в роду одна бабушка умерла от родов. Ребенок – это значит уйти из театра, а я хотела играть на сцене. Сейчас не жалею, что выбрала такую судьбу. За все надо научиться благодарить Бога», — заметила актриса.

Как сказала Шарыкина, она забеременела от Ташкова, но у нее был страшный токсикоз. Кроме того, она была в положении в достаточно зрелом возрасте. Врачи пугали актрису, что ребенок может родиться нездоровым. «От перепуга у меня произошел самопроизвольный выкидыш. Я была в жутком стрессе и очень нервничала», — заявила Валентина Шарыкина.

Как сказала актриса, трагедию она переживала одна. Ташков был занят на съемках, и она даже не стала ставить его в известность. Отметим, что долгие годы именно она растила сына Ташкова Андрея от брака со звездой картины «Приходите завтра» Екатериной Савиновой. Эта актриса сильно болела долгие годы и в 1970 году бросилась под поезд, когда поняла, что стала обузой для окружающих.

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Борис КорчевниковВалентина ШарыкинаЕвгений ТашковЕкатерина СавиноваПрограмма "Судьба человека"

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Валентина Шарыкина объяснила, почему у нее нет детей
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