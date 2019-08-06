Шарыкина заменила мать сыну Екатерины Савиновой

Актриса Валентина Шарыкина в студии программы «Судьба человека» призналась, что именно она растила сына Екатерины Савиновой, которая ушла из жизни, бросившись под поезд. Как сказала звезда, ребенку была необходима женская забота.

«Я была замужем за актером Марком Тумановым. Он очень меня любил. Приносил мне завтраки прямо в театр. Однажды я уехала на гастроли и вдруг мне звонит режиссер Евгений Ташков, с которым ранее у меня был роман. Он сказал, что его жена Катя погибла и попросил быть с ним», — заявила звезда.

Спустя какое-то время супруг Марк Туманов застал влюбленных в машине около стен театра. «Я взяла большой грех на душу. Изменила мужу. Но ведь сердцу не прикажешь. Я ушла к Ташкову», — заявила актриса.

При этом она отметила, что стала новой мамой для его сына Андрея от брака с Савиновой. По словам актрисы, ребёнок-сирота особенно нуждался в поддержке. «Помню, как пришла один раз, а Андрюша плакал в ванной. Он считал, что мы с Женей его выгоним из дома. Я сказала, что такого никогда не будет. Он был, конечно, очень одинок. Его отец все время работал», — заявила актриса.

Рядом с Ташковым и его сыном Шарыкина была рядом десять лет. А потом он сказал, что уходит к другой. На съемках картины «Уроки французского» он полюбил актрису Татьяна Васильеву. «Мы спокойно разошлись. Таня скрасила его последние годы жизни. Мы дружны с ней до сих пор. Она замечательная женщина», — заметила Шарыкина.