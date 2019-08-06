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Королевство кривых зеркал: Меган Маркл высмеяли за обложку Vogue

Фанаты королевской семьи скупили сентябрьский номер «фэшн-библии», но не все из них остались довольны обложкой глянца.

Королевство кривых зеркал: Меган Маркл высмеяли за обложку Vogue
Меган Маркл попеняли за неудачный дизайн обложки Vogue. Фото: Global Look Press

Новый номер Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл, уже поступил в продажу, и поклонники королевской семьи успели его раскупить. Однако не все фанаты остались довольны его обложкой.

Как известно, вместо себя любимой герцогиня Сассекская героинями номера сделала 15 женщин, оставив дополнительное «зеркальное» окошко в качестве символа, что любой читатель может украсить обложку издания.

Однако дизайнерская задумка стала предметом ироничных комментариев, так как отражение получается искривленным.

«Ха-ха! Технически я, конечно, на обложке британского Vogue, потому что они поместили там кривое зеркало», — пошутил один из читателей.

Другой отметил, что «зеркало», целью которого является «вдохновить» других на подвиги, скорее может напугать.

«Твое изображение в «воодушевляющем» зеркале выглядит как в королевстве кривых зеркал и скорее напоминает фильм ужасов», — резюмировал еще один сетевой критик.

 

 

Впрочем, несмотря на эти замечания, желающих заполучить номер — хоть отбавляй. На eBay его цена подскочила в пять раз, но, несмотря на это, журнал раскупили. А британцы, которым не досталась копия, жалуются, что нигде не могут ее найти.

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VogueБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостиобложка Vogue

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Королевство кривых зеркал: Меган Маркл высмеяли за обложку Vogue
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