Королевство кривых зеркал: Меган Маркл высмеяли за обложку Vogue

Новый номер Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл, уже поступил в продажу, и поклонники королевской семьи успели его раскупить. Однако не все фанаты остались довольны его обложкой.

Как известно, вместо себя любимой герцогиня Сассекская героинями номера сделала 15 женщин, оставив дополнительное «зеркальное» окошко в качестве символа, что любой читатель может украсить обложку издания.

Однако дизайнерская задумка стала предметом ироничных комментариев, так как отражение получается искривленным.

«Ха-ха! Технически я, конечно, на обложке британского Vogue, потому что они поместили там кривое зеркало», — пошутил один из читателей.

Другой отметил, что «зеркало», целью которого является «вдохновить» других на подвиги, скорее может напугать.

«Твое изображение в «воодушевляющем» зеркале выглядит как в королевстве кривых зеркал и скорее напоминает фильм ужасов», — резюмировал еще один сетевой критик.

Just received the Princess Meghan edited Vogue. Your reflection in the ‘inspirational’ mirror looks like something from the grotesque hall of mirrors in a deserted fairground Hammer Horror film. pic.twitter.com/4Uq1L6GGAW

— (((ChristinaWallis))) (@xtinewallis) 1 августа 2019 г.