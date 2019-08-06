Королевство кривых зеркал: Меган Маркл высмеяли за обложку Vogue

Фанаты королевской семьи скупили сентябрьский номер «фэшн-библии», но не все из них остались довольны обложкой глянца.

Новый номер Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл, уже поступил в продажу, и поклонники королевской семьи успели его раскупить. Однако не все фанаты остались довольны его обложкой.

Как известно, вместо себя любимой герцогиня Сассекская героинями номера сделала 15 женщин, оставив дополнительное «зеркальное» окошко в качестве символа, что любой читатель может украсить обложку издания.

Однако дизайнерская задумка стала предметом ироничных комментариев, так как отражение получается искривленным.

«Ха-ха! Технически я, конечно, на обложке британского Vogue, потому что они поместили там кривое зеркало», — пошутил один из читателей.

больше по теме Цена сентябрьского Vogue c Меган Маркл подскочила в пять раз Британские фанаты герцогини Сассекской смели с прилавков свежий выпуск «фэшн-библии», а особо предприимчивым даже удалось сорвать на этом неплохой куш.

Другой отметил, что «зеркало», целью которого является «вдохновить» других на подвиги, скорее может напугать.

«Твое изображение в «воодушевляющем» зеркале выглядит как в королевстве кривых зеркал и скорее напоминает фильм ужасов», — резюмировал еще один сетевой критик.

Just received the Princess Meghan edited Vogue. Your reflection in the ‘inspirational’ mirror looks like something from the grotesque hall of mirrors in a deserted fairground Hammer Horror film. pic.twitter.com/4Uq1L6GGAW — (((ChristinaWallis))) (@xtinewallis) 1 августа 2019 г.

Впрочем, несмотря на эти замечания, желающих заполучить номер — хоть отбавляй. На eBay его цена подскочила в пять раз, но, несмотря на это, журнал раскупили. А британцы, которым не досталась копия, жалуются, что нигде не могут ее найти.