ЗВЕЗДЫ

Цой и Лолита посмеялись над собой и блогерами в короткометражке «Неисправимая»

Певицы рассказали, какие страшные фобии преследуют звезд эстрады.

Цой и Лолита посмеялись над собой и блогерами в короткометражке «Неисправимая»
Анита Цой/instagram.com/anitatsoy/

Популярные певицы Анита Цой и Лолита создали красивый музыкальный проект — 10-минутную комедийную короткометражку под названием «Неисправимая». Режиссером-постановщиком картины выступил Карен Арутюнов.

Вспомнив про гениальный опыт гения-химика Менделеева, Анита использовала сон, чтобы придумать идею и сценарий фильма, о чем и сообщила на своей странице в Instagram. К ночному кошмару она присовокупила реальные события, которые имели место быть.

Естественно, на правах автора Анита выбрала себе роль звезды, зато Лолите досталось сразу пять персонажей, которых она убедительно сыграла — астропсихолога, секретаршу, ведущую новостей, спецагента и саму себя — Лолиту Милявскую.

Основой сюжета фильма стала главная проблема виртуальной современности — шоу-бизнес захватили блогеры. Что победит: микрофон или смартфон?

А сама короткометражка буквально напичкана следующими персонажами: гадалками, бомжами, трансвеститами … и блогерами.

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Анита ЦойкиноЛолита

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Цой и Лолита посмеялись над собой и блогерами в короткометражке «Неисправимая»
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