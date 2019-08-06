Цой и Лолита посмеялись над собой и блогерами в короткометражке «Неисправимая»

Популярные певицы Анита Цой и Лолита создали красивый музыкальный проект — 10-минутную комедийную короткометражку под названием «Неисправимая». Режиссером-постановщиком картины выступил Карен Арутюнов.

Вспомнив про гениальный опыт гения-химика Менделеева, Анита использовала сон, чтобы придумать идею и сценарий фильма, о чем и сообщила на своей странице в Instagram. К ночному кошмару она присовокупила реальные события, которые имели место быть.

Естественно, на правах автора Анита выбрала себе роль звезды, зато Лолите досталось сразу пять персонажей, которых она убедительно сыграла — астропсихолога, секретаршу, ведущую новостей, спецагента и саму себя — Лолиту Милявскую.

Основой сюжета фильма стала главная проблема виртуальной современности — шоу-бизнес захватили блогеры. Что победит: микрофон или смартфон?

А сама короткометражка буквально напичкана следующими персонажами: гадалками, бомжами, трансвеститами … и блогерами.